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Голливуд предлагал актёрам компенсации более чем на $ 1 млрд перед началом забастовки

Представитель Альянса продюсеров кино и телевидения Голливуда (AMPTP) рассказал о компенсациях, которые предлагали актёрам, чтобы избежать забастовки.

Альянс, который вёл переговоры с профсоюзом от имени Netflix, Walt Disney и Warner Bros, заявил, что SAG-AFTRA намеренно искажает ход переговоров.

Сделка, от которой SAG-AFTRA отказалась 12 июля, включала более $ 1 млрд на увеличение зарплат, пенсий и медстраховку, была рассчитана на трёхлетний срок и включала защиту актёров от использования их образов искусственным интеллектом.

14 июля профсоюз актёров Голливуда SAG-AFTRA присоединился к забастовке сценаристов. В гильдии заявили, что не смогли добиться улучшения условий труда — актёры массово отказываются от съёмок, что уже привело к остановке большого количества проектов.