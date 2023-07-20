Приквел фильма «Кладбище домашних животных» 2019 года выйдет в октябре

Издание IGN сообщило, что фильм «Кладбище домашних животных: Кровные узы» выйдет на стриминговом сервисе Paramount+ уже 6 октября. Проката в кинотеатрах не будет, поскольку авторы картины решили ограничиться лишь цифровой премьерой.
«Кладбище домашних животных: Кровные узы» — приквел картины «Кладбище домашних животных» 2019 года. События ленты развернутся в 1969 году в родном городе главного героя Джада Крэндалла. Мужчина захочет покинуть Ладлоу, однако сделать это ему так и не удаётся, поскольку он случайно раскрывает зловещие семейные тайны, которые навсегда связывают его с жутким местом.
В ленте 2019 года Джада сыграл Джон Литгоу, а в «Кровных узах» молодого персонажа воплотил Джексон Уайт.
Первые кадры ленты
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Режиссером «Кладбища домашних животных: Кровные узы» выступила Линдси Бир.
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