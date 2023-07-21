Съёмки второго сезона «Андора» приостановлены из-за забастовок в США

По информации издания Deadline, съёмочный процесс второго сезона сериала «Андор» поставят на паузу. Всё дело в забастовках актёров и сценаристов в США, из-за которых многие представители киноиндустрии просто не могут работать.
Также Deadline сообщило, что снимать отдельные сцены продолжат с участием актёров, входящих в британский профсоюз, не имеющий отношения к США и его гильдиям. Более того, актёров, заключивших контракт с британским профсоюзом, предупредили, что на них может быть подан иск за нарушение контракта, если они уйдут со съёмочной площадки в знак солидарности с американскими коллегами.
Примечательно, что завершить съёмки второго сезона планировали всего через несколько недель, однако теперь этот процесс явно затянется.
Даты выхода у второго сезона шоу пока что нет.
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