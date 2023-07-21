Вышел новый большой трейлер фильма «Марвелы»

Marvel Studios выпустила второй полноценный трейлер фильма «Марвелы». В нём можно увидеть главных героинь в лице Капитана Марвел, Мисс Марвел и Моники Рамбо.

Также в ролике показали кота Гусю, который съедает врагов, Ника Фьюри, главную злодейку и другое.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

Сюжет расскажет о том, как три героини окажутся переплетены одной историей, чтобы спасти вселенную от очередной угрозы. К ролям Капитана Марвел, Мисс Марвел и Моники Рамбо вернулись Бри Ларсон, Иман Веллани и Тейнона Паррис соответствено.

Фильм «Марвелы» выйдет в кинотеатрах 10 ноября 2023 года. В России официального релиза не будет, но в некоторых залах ленту, скорее всего, покажут с помощью альтернативных вариантов.