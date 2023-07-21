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Леди Гага отказалась от своего имени на съёмках фильма «Джокер 2»

Леди Гага отказалась от своего имени на съёмках фильма «Джокер 2»
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Оператор «Джокера 2» Лоуренс Шер поделился интересной деталью со съёмок картины. Оказалось, что в какой-то момент Леди Гага, исполняющая роль Харли Квинн, попросила не называть её по имени или псевдониму даже вне съёмочной площадки.

Сперва это даже пугало оператора, однако в конечном итоге он свыкся, что знаменитая певица и актриса хочет всегда быть в образе своей безумной героини.

Чувствовалось, что она хочет отделить своё сценическое амплуа певицы от своей героини в фильме. Она не отзывалась на имя Гага. А в какой-то момент перестала откликаться на своё настоящее имя Стефани. У меня было такое ощущение, будто мы с ней никогда не встречались. Кто-то из съёмочной группы потом сказал мне, что она была бы благодарна, если бы мы все называли её во время съёмок просто Ли.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» состоится 4 октября 2024 года. Лента не войдёт в новую киновселенную DC Джеймса Ганна и будет развиваться параллельно общему канону с «Бэтменом» Мэтта Ривза и другими проектами.

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