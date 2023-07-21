Леди Гага отказалась от своего имени на съёмках фильма «Джокер 2»
Поделиться
Оператор «Джокера 2» Лоуренс Шер поделился интересной деталью со съёмок картины. Оказалось, что в какой-то момент Леди Гага, исполняющая роль Харли Квинн, попросила не называть её по имени или псевдониму даже вне съёмочной площадки.
Сперва это даже пугало оператора, однако в конечном итоге он свыкся, что знаменитая певица и актриса хочет всегда быть в образе своей безумной героини.
Чувствовалось, что она хочет отделить своё сценическое амплуа певицы от своей героини в фильме. Она не отзывалась на имя Гага. А в какой-то момент перестала откликаться на своё настоящее имя Стефани. У меня было такое ощущение, будто мы с ней никогда не встречались. Кто-то из съёмочной группы потом сказал мне, что она была бы благодарна, если бы мы все называли её во время съёмок просто Ли.
Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» состоится 4 октября 2024 года. Лента не войдёт в новую киновселенную DC Джеймса Ганна и будет развиваться параллельно общему канону с «Бэтменом» Мэтта Ривза и другими проектами.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 июля 2023
-
14:21
-
13:55
-
13:26
-
12:55
-
12:52
-
12:29
-
12:17
-
11:40
-
10:59
-
10:31
-
10:02
-
09:22
-
08:52
-
08:08
-
07:46
-
07:12
-
06:41
-
01:33
-
00:39
- 20 июля 2023
-
20:23
-
19:50
-
19:29
-
18:48
-
18:23
-
18:03
-
17:41
-
17:39
-
16:59
-
16:20
-
16:16
-
16:12
-
15:30
-
15:10
-
15:02
-
14:43
Партнерский контент