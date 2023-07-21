Новую видеокарту GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти протестировали в 15 играх

18 июля NVIDIA выпустила видеокарту GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ видеопамяти. В отличие от остальных релизов, в этот раз производитель не выслал графический ускоритель блогерам и «железным» порталам, из-за чего в день выхода не было ни одного обзора чипа.
Спустя три дня авторы YouTube-канала Hardware Unboxed опубликовали первые большие тесты видеокарты в современных играх. По итогам первых тестирований выяснилось, что новинка примерно на 12–24% мощнее младшей модели на 8 ГБ в некоторых проектах, однако в других играх разница оказалась минимальной.
Характеристики видеокарты GeForce RTX 4060 Ti
- Максимальная тактовая частота — 2,5 ГГц
- Объём видеопамяти — 16 ГБ GDDR6
- CUDA-ядра — 4352
- Разрядность шины памяти — 128 бит
- Энергопотребление во время игры — 160 Вт
В основном 4060 Ti оказалась куда производительнее в требовательных играх. Например, в ремейке The Last of Us чип с 16 ГБ видеопамяти показал в среднем 80 FPS на ультранастройках, тогда как обычная версия на 8 ГБ может похвастаться лишь 69 кадрами в секунду.
Тест RTX 4060 Ti в The Last of Us Part 1
Фото: Hardware Unboxed
При этом обозреватели пришли к выводу, что 4060 Ti на 16 ГБ способна обеспечить стабильно высокую производительность в играх с рейтрейсингом — обычная версия на 8 ГБ с трассировкой лучей справляется куда хуже. В целом Hardware Unboxed скорее порекомендовали новую видеокарту, отметив, что приобретать графический ускоритель стоит по сниженной цене, а не за стартовые $ 500.
Средние показатели FPS в 15 разных играх в разрешении 1080р
Фото: Hardware Unboxed
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