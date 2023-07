Новую видеокарту GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти протестировали в 15 играх

18 июля NVIDIA выпустила видеокарту GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ видеопамяти. В отличие от остальных релизов, в этот раз производитель не выслал графический ускоритель блогерам и «железным» порталам, из-за чего в день выхода не было ни одного обзора чипа.

Спустя три дня авторы YouTube-канала Hardware Unboxed опубликовали первые большие тесты видеокарты в современных играх. По итогам первых тестирований выяснилось, что новинка примерно на 12–24% мощнее младшей модели на 8 ГБ в некоторых проектах, однако в других играх разница оказалась минимальной.

Характеристики видеокарты GeForce RTX 4060 Ti

Максимальная тактовая частота — 2,5 ГГц

Объём видеопамяти — 16 ГБ GDDR6

CUDA-ядра — 4352

Разрядность шины памяти — 128 бит

Энергопотребление во время игры — 160 Вт

В основном 4060 Ti оказалась куда производительнее в требовательных играх. Например, в ремейке The Last of Us чип с 16 ГБ видеопамяти показал в среднем 80 FPS на ультранастройках, тогда как обычная версия на 8 ГБ может похвастаться лишь 69 кадрами в секунду.

Тест RTX 4060 Ti в The Last of Us Part 1 Фото: Hardware Unboxed

При этом обозреватели пришли к выводу, что 4060 Ti на 16 ГБ способна обеспечить стабильно высокую производительность в играх с рейтрейсингом — обычная версия на 8 ГБ с трассировкой лучей справляется куда хуже. В целом Hardware Unboxed скорее порекомендовали новую видеокарту, отметив, что приобретать графический ускоритель стоит по сниженной цене, а не за стартовые $ 500.

Средние показатели FPS в 15 разных играх в разрешении 1080р Фото: Hardware Unboxed