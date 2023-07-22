Умер экс-руководитель клуба Virtus.pro Антон Sneg1 Черепенников

Сегодня утром стало известно, что ушёл из жизни 40-летний российский бизнесмен Антон Sneg1 Черепенников. Об этом сообщил «Икс Холдинг», где Снег в последнее время работал гендиректором — причина смерти не сообщается.

Фанатам киберспорта Черепенников известен как человек, который в 2011 году возродил и возглавил отечественный клуб Virtus.pro. Именно он смог привлечь многомилионные инвестиции, подписал польский ростер по CS:GO и «золотой» состав по Dota 2, которые принесли организации немало титулов.

Российский клуб уже выразил соболезнования в связи со смертью Снега:

Спасибо за всё, Sneg1. Virtus.рro всегда будет помнить тебя.

Черепенников управлял Virtus.pro до 2019 года, а также руководил холдингом ESforce, в который входили студия освещения RuHub и турнирный оператор серии EPICENTER.