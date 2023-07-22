Режиссёр «Форсажа 10» Луи Летерье хочет снять фильм по Fortnite
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Французский кинорежиссёр Луи Летерье, наиболее известный по работе над фильмами «Иллюзия обмана», Братья из Гримсби» и «Форсаж 10», заявил о желании снять картину по мотивам известной видеоигры Fortnite.
Об этом постановщик рассказал во время своего выступления на Comic-Con в Сан-Диего. Летерье признал, что у него есть большое желание вывести столь популярную игровую франшизу на киноэкраны — но никаких других подробностей о возможном проекте режиссёр не сообщил.
В конце апреля креативный директор Epic Games Дональд Мастард рассказывал, что уже представляет, о чём может быть фильм по королевской битве — но в то же время отметил, что работа над лентой по Fortnite вряд ли начнётся в ближайшее время.
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