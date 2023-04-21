В ближайшее время фильм по Fortnite точно не выйдет

Впервые о желании экранизировать Fortnite, одну из самых популярных королевских битв на рынке, говорили ещё в 2021 году, а недавно о картине по проекту заговорили вновь. Экранизацию обсудил креативный директор Epic Games Дональд Мастард.

По его словам, он уже представляет, о чём будет фильм и как его можно снять, однако в ближайшее время над ним точно не будут работать. Планы у Epic Games другие.

Что касается меня, я хочу делать то, что точно окажется отличным Итак, фильм — это не то, над чем мы активно работаем прямо сейчас. Я не собираюсь говорить, что этого никогда не произойдёт. На самом деле я точно знаю, как бы выглядело кино по Fortnite, но сейчас это не в планах.

Fortnite доступна бесплатно на всех актуальных платформах.