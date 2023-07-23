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Илон Маск планирует сменить знаменитый логотип «Твиттера»

Илон Маск планирует сменить знаменитый логотип «Твиттера»
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Нынешний владелец «Твиттера» Илон Маск готовит одно из самых серьёзных изменений в истории соцсети — смену логотипа. Об этом самый богатый человек планеты объявил 23 июля, заявив, что совсем скоро сайт «попрощается с брендом Twitter, и постепенно — со всеми птичками».

Маск уже придумал замену знаменитой птице — логотип в виде буквы X. В качестве примера бизнесмен опубликовал текущий логотип «Твиттера» на чёрном фоне, отметив, что вместо птички будет та самая буква X — от компании X Corp, принадлежащей бизнесмену.

Фото: Twitter

Миллиардер заявил, что если придумает красивый новый логотип, то изменит его «уже завтра». Судя по всему, у Маска пока нет финального варианта нового лого, однако он действительно намерен отказаться от привычной символики социальной сети.

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