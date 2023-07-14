«Твиттер» будет делиться доходом с создателями контента

СМИ обратили внимание, что в «Твиттере» запустили новую поддержку создателей контента. Компания будет выплачивать им средства из рекламных доходов, но это коснётся не всех.

Стать членом программы смогут только те, кто оформил подписку Twitter Blue. Более того, публикации пользователя должны получить как минимум пять миллионов просмотров в каждый из трёх последних месяцев перед подачей заявки. А ещё программа поддерживается только в странах, где работает платёжная система Stripe. В России её нет.

По словам представителей «Твиттера», подобный ход позволит создателям контента зарабатывать на своём труде, причём не самые маленькие суммы. Уже есть первые сообщения о получении вознаграждения от соцсети.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter