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Ubisoft отменила сиквел Immortals Fenyx Rising в пользу Assassin's Creed и Far Cry

Ubisoft отменила сиквел Immortals Fenyx Rising в пользу Assassin's Creed и Far Cry
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Компания Ubisoft решила прекратить работу над продолжением адвенчуры Immortals Fenyx Rising, вышедшей в 2020 году. Об этом сообщает VGC, ссылаясь на анонимные источники среди разработчиков.

По данным издания, игра находилась на раннем этапе создания, но руководство Ubisoft сделало выбор в пользу отмены проекта. Решение вызвано желанием компании сосредоточиться на более популярных франшизах, таких как Assassin's Creed и Far Cry.

Изначально Ubisoft планировала создать из Immortals полноценный новый бренд и развивать его, выпуская новые игры серии про мифы других регионов. Однако дебютную игру приняли довольно холодно — она заработала примерно на 70% меньше, чем Assassin’s Creed Valhalla.

В комментарии VGC представители Ubisoft заявили, что не комментируют слухи и предположения.

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