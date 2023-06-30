Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ubisoft работает над ремейком Assassin’s Creed 4: Black flag — Kotaku

Ubisoft работает над ремейком Assassin’s Creed 4: Black flag — Kotaku
Аудио-версия:
Комментарии

Ubisoft запустила разработку ремейка одной из самых любимых фанатами игр серии Assassin's Creed — четвёртую часть цикла с подзаголовком Black Flag. Геймеры называют это приключение одним из самых ярких и запоминающихся — благодаря пиратской эстетике XVIII века и эпичным битвам на морских суднах. О работе над переосмыслением, ссылаясь на свои источники, сообщило Kotaku.

По словам журналистов, авторы завершат разработку ремейка через несколько лет. К работе над переосмыслением Black Flag привлекли сингапурскую студию Ubisoft, которая несколько лет работает над Skull and Bones — большой игрой-сервисом про морские сражения. Ещё эта команда помогала в разработке нескольких проектов цикла Assassin's Creed. Например, она создала морские битвы в игре Assassin's Creed 3.

Оригинальная Assassin's Creed 4: Black Flag вышла в 2013 году на консолях и ПК. Игру тепло приняли и критики, и игроки. А многострадальную Skull and Bones обещают издать уже в этом году.

Материалы по теме
Утекло три скриншота пиратской Skull & Bones
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023