Ubisoft работает над ремейком Assassin’s Creed 4: Black flag — Kotaku

Ubisoft запустила разработку ремейка одной из самых любимых фанатами игр серии Assassin's Creed — четвёртую часть цикла с подзаголовком Black Flag. Геймеры называют это приключение одним из самых ярких и запоминающихся — благодаря пиратской эстетике XVIII века и эпичным битвам на морских суднах. О работе над переосмыслением, ссылаясь на свои источники, сообщило Kotaku.
По словам журналистов, авторы завершат разработку ремейка через несколько лет. К работе над переосмыслением Black Flag привлекли сингапурскую студию Ubisoft, которая несколько лет работает над Skull and Bones — большой игрой-сервисом про морские сражения. Ещё эта команда помогала в разработке нескольких проектов цикла Assassin's Creed. Например, она создала морские битвы в игре Assassin's Creed 3.
Оригинальная Assassin's Creed 4: Black Flag вышла в 2013 году на консолях и ПК. Игру тепло приняли и критики, и игроки. А многострадальную Skull and Bones обещают издать уже в этом году.
- 30 июня 2023
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