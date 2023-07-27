Расписание и трансляция третьего дня плей-офф Riyadh Masters 2023 по Dota 2
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Сегодня, 27 июля, в столице Саудовской Аравии продолжится решающая стадия Riyadh Masters 2023, крупнейшего коммерческого турнира в истории киберспортивной игры Dota 2.
На третий игровой день плей-офф запланированы три встречи — одна на вылет и два полуфинала верхней сетки, в которых определятся команды, обеспечившие себе место в топ-3 по итогам чемпионата.
Расписание Riyadh Masters 2023 на четверг, 27 июля
- 12:00. Нижняя сетка, 9Pandas (Россия) — Team Secret (Европа);
- 14:35. Верхняя сетка, Talon Esports (Таиланд) — Team Liquid (Швеция);
- 18:05. Верхняя сетка, BetBoom Team (Россия) — Team Spirit (Россия).
Сетка турнира на текущий момент
Фото: Paragon Events
В прямом эфире турнир освещает студия Paragon Events. Трансляцию можно посмотреть бесплатно на Twitch или в плеере ниже.
Прямая трансляция Riyadh Masters 2023 на русском
Комментарии
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