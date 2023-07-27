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Riyadh Masters 2023 по Dota 2 — расписание на 27 июля, где смотреть, трансляция

Расписание и трансляция третьего дня плей-офф Riyadh Masters 2023 по Dota 2
Аудио-версия:
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Сегодня, 27 июля, в столице Саудовской Аравии продолжится решающая стадия Riyadh Masters 2023, крупнейшего коммерческого турнира в истории киберспортивной игры Dota 2.

На третий игровой день плей-офф запланированы три встречи — одна на вылет и два полуфинала верхней сетки, в которых определятся команды, обеспечившие себе место в топ-3 по итогам чемпионата.

Расписание Riyadh Masters 2023 на четверг, 27 июля

  • 12:00. Нижняя сетка, 9Pandas (Россия) — Team Secret (Европа);
  • 14:35. Верхняя сетка, Talon Esports (Таиланд) — Team Liquid (Швеция);
  • 18:05. Верхняя сетка, BetBoom Team (Россия)Team Spirit (Россия).

Сетка турнира на текущий момент

Фото: Paragon Events

В прямом эфире турнир освещает студия Paragon Events. Трансляцию можно посмотреть бесплатно на Twitch или в плеере ниже.

Прямая трансляция Riyadh Masters 2023 на русском

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