Расписание и трансляция третьего дня плей-офф Riyadh Masters 2023 по Dota 2

Сегодня, 27 июля, в столице Саудовской Аравии продолжится решающая стадия Riyadh Masters 2023, крупнейшего коммерческого турнира в истории киберспортивной игры Dota 2.

На третий игровой день плей-офф запланированы три встречи — одна на вылет и два полуфинала верхней сетки, в которых определятся команды, обеспечившие себе место в топ-3 по итогам чемпионата.

Расписание Riyadh Masters 2023 на четверг, 27 июля

12:00. Нижняя сетка, 9Pandas (Россия) — Team Secret (Европа);

— Team Secret (Европа); 14:35. Верхняя сетка, Talon Esports (Таиланд) — Team Liquid (Швеция);

18:05. Верхняя сетка, BetBoom Team (Россия) — Team Spirit (Россия).

Сетка турнира на текущий момент

Фото: Paragon Events

В прямом эфире турнир освещает студия Paragon Events. Трансляцию можно посмотреть бесплатно на Twitch или в плеере ниже.

Прямая трансляция Riyadh Masters 2023 на русском