Sony не блокирует создание новых турецких аккаунтов PlayStation на PS5

Днём 27 июля издание «Йети» в «Телеграм» сообщило, что новые турецкие аккаунты PSN перестали создаваться на PS5. Якобы при попытке регистрации появляется непреодолимая ошибка — даже при использовании почты от Google (Gmail).
СМИ это даже связали с действиями российских провайдеров или с ограничениями со стороны Sony. «Чемпионат» провёл личную проверку и не смог нарваться на ошибку: мы смогли без проблем создать новый аккаунт в турецком PS Store напрямую с PS5 — никаких ошибок или ограничений не встретили.
Поэтому ошибка, о которой сообщают в телеграм-каналах, явно не связана с ограничениями со стороны самой Sony — это действительно могут быть проблемы со стороны провайдеров или личные настройки интернета у пользователей.
Свежеиспечённый турецкий аккаунт
Фото: PS Store
Также канал указал, что единственный рабочий способ создать новый турецкий аккаунт — через браузер на ПК или с помощью телефона со включённым VPN. Однако, как мы уже выяснили, это не так.
- 27 июля 2023
-
15:08
-
15:05
-
14:49
-
14:27
-
14:03
-
13:08
-
12:20
-
12:00
-
11:48
-
11:15
-
11:00
-
10:31
-
10:04
-
09:35
-
09:05
-
08:30
- 26 июля 2023
-
20:45
-
20:07
-
19:39
-
19:16
-
18:49
-
18:41
-
18:15
-
17:45
-
17:28
-
17:01
-
16:35
-
15:52
-
15:28
-
14:58
-
14:52
-
14:31
-
14:08
-
13:39
-
13:33