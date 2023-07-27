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Sony не блокирует создание новых турецких аккаунтов PlayStation на PS5

Sony не блокирует создание новых турецких аккаунтов PlayStation на PS5
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Днём 27 июля издание «Йети» в «Телеграм» сообщило, что новые турецкие аккаунты PSN перестали создаваться на PS5. Якобы при попытке регистрации появляется непреодолимая ошибка — даже при использовании почты от Google (Gmail).

СМИ это даже связали с действиями российских провайдеров или с ограничениями со стороны Sony. «Чемпионат» провёл личную проверку и не смог нарваться на ошибку: мы смогли без проблем создать новый аккаунт в турецком PS Store напрямую с PS5 — никаких ошибок или ограничений не встретили.

Поэтому ошибка, о которой сообщают в телеграм-каналах, явно не связана с ограничениями со стороны самой Sony — это действительно могут быть проблемы со стороны провайдеров или личные настройки интернета у пользователей.

Свежеиспечённый турецкий аккаунт

Фото: PS Store

Также канал указал, что единственный рабочий способ создать новый турецкий аккаунт — через браузер на ПК или с помощью телефона со включённым VPN. Однако, как мы уже выяснили, это не так.

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