Определился соперник российской Team Spirit по финалу топ-турнира Riyadh Masters по Dota 2

Шведский состав Team Liquid сыграет в гранд-финале крупнейшего коммерческого турнира Riyadh Masters 2023 по Dota 2.

В финале нижней сетки «всадники» уверенно переиграли Talon Esports из Таиланда. Матч завершился со счётом 2:0.

Соперником Team Liquid по решающему матчу будет российская Team Spirit. Ранее команды уже встречались в рамках верхней сетки, тогда сильнее оказались «драконы».

Каждый из финалистов уже выиграл $ 2,5 млн. Победитель серии best-of-5 (до трёх выигранных карт) сможет удвоить свои призовые и получит $ 5 млн.

Riyadh Masters 2023 — крупнейший коммерческий турнир по Dota 2 в истории игры. Суммарный призовой фонд составляет $ 15 млн. Трансляцию финального матча можно будет посмотреть на канале студии Paragon на Twitch.