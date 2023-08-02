Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 показали новый постер шутера, приуроченный к выставке gamescom 2023 (23-27 августа). Параллельно этому GSC Game World подтвердила, что посетители мероприятия смогут собственноручно поиграть в шутер на стенде Xbox.

Официально S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl планируют выпустить до конца 2023 года на ПК и Xbox Series, а появление на немецкой выставке может означать начало масштабной рекламной кампании перед выпуском. Не исключено, что точную дату выхода назовут 23 августа на церемонии открытия gamescom 2023.

«Сталкер 2» также останется эксклюзивном Xbox Series и ПК как минимум три месяца после выхода, после чего сможет появиться на PlayStation 5. Также шутер будет доступен по подписке Xbox Game Pass.