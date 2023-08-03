Вышла третья часть саундтрека Atomic Heart с треками из дополнения «Инстинкт Истребления»
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Студия Mundfish опубликовала третью часть официального саундтрека Atomic Heart. В третий сборник вошли композиции из дополнения «Инстинкт Истребления». Всего их 19.
Послушать третью часть саундтрека можно на различных музыкальных платформах, включая Spotify, «Яндекс Музыку» и «VK Музыку». До этого авторы тайтла выложили первые две части саундтрека. Их можно послушать на тех же платформах, что и третью.
Фото: Яндекс Музыка
Дополнение «Инстинкт Истребления» вышло вчера на всех платформах, на которых доступна игра. В целом оно получило неплохие оценки от журналистов.
Atomic Heart доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Проект есть в Game Pass с самого релиза и бесплатно доступен всем обладателям подписки.
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