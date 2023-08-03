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Valve запретила проводить партнёрские лиги и турниры по Counter-Strike

Разработчики Counter-Strike в преддверии релиза новой версии шутера выпустили обновлённые требования к организаторам киберспортивных турниров.

Valve отметила, что профессиональная Counter-Strike перестаёт соответствовать принципам равенства участников. В связи с этим правила организации крупных соревнований будут изменены.

Организаторы турниров больше не могут иметь уникальных соглашений с командами, участвующими в их мероприятиях. Участники турниров будут определяться с помощью нашей рейтинговой системы или через открытые квалификации.

Таким образом, вскоре прекратит своё существование в текущем виде серия BLAST Premier — на групповой этап каждого сезона организаторы приглашают только 12 клубов-партнёров.

То же самое происходит на турнирах ESL: команды, с которыми подписаны соглашения о партнёрстве, приглашаются на топовые чемпионаты вне зависимости от спортивных результатов.

Например, ниже показан список участников сентябрьской лиги ESL Pro League S18. 17 из 32 команд приглашены туда в рамках партнёрской программы. Вскоре такого не будет — приглашать можно будет только сильнейших по рейтингу Valve.

Фото: ESL

Поскольку у организаторов турниров есть долгосрочные обязательства, требования Valve вступят в силу с 2025 года.