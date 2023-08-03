Журналисты раскрыли актёров для новой «Фантастической четвёрки»

Журналист Джефф Снейдер раскрыл новый актёрский состав для грядущего перезапуска «Фантастической четвёрки» (2025). Пока неизвестно, подписали ли актёры контракты или ещё ведут финальные переговоры.
Ванесса Кирби — Сью Сторм
Ранее инсайдеры утверждали, что именно Сью будет главой команды супергероев, поэтому сначала ищут актрису на эту роль, а «вокруг неё» подбирают остальных. Актриса наиболее известна по серии фильмов «Миссия невыполнима».
Ванесса Кирби в «Миссии невыполнима 7»
Фото: Paramount
Джозеф Куинн — Джонни Сторм
Наиболее известен по сериалу «Очень странные дела».
Джозеф в сериале «Очень странные дела»
Фото: Netflix
Эбон Мосс-Бакрак
Пока неизвестно, кого сыграет звезда сериала «Медведь». Возможно, Рида Ричардса.
Эбон Мосс-Бакрак в «Медведе»
Существо
Как отмечает журналист, Marvel ищет актёра на роль «толстого белого мужика».
Существо в комиксах
Фото: Marvel
***
«Фантастическая четвёрка» должна выйти в начале 2025 года, однако, учитывая забастовку актёров и сценаристов, премьеру могут отложить.
- 3 августа 2023
-
21:54
-
21:41
-
20:36
-
20:34
-
19:53
-
19:32
-
19:13
-
18:42
-
18:04
-
18:00
-
17:47
-
16:49
-
16:20
-
15:37
-
15:12
-
14:52
-
14:15
-
14:14
-
13:59
-
13:54
-
13:23
-
13:01
-
11:52
-
11:24
-
11:00
-
10:10
-
09:44
-
09:01
-
08:30
- 2 августа 2023
-
20:11
-
19:38
-
19:15
-
18:46
-
18:20
-
17:57