Журналисты раскрыли актёров для новой «Фантастической четвёрки»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Журналист Джефф Снейдер раскрыл новый актёрский состав для грядущего перезапуска «Фантастической четвёрки» (2025). Пока неизвестно, подписали ли актёры контракты или ещё ведут финальные переговоры.

Ванесса Кирби — Сью Сторм

Ранее инсайдеры утверждали, что именно Сью будет главой команды супергероев, поэтому сначала ищут актрису на эту роль, а «вокруг неё» подбирают остальных. Актриса наиболее известна по серии фильмов «Миссия невыполнима».

Ванесса Кирби в «Миссии невыполнима 7» Фото: Paramount

Джозеф Куинн — Джонни Сторм

Наиболее известен по сериалу «Очень странные дела».

Джозеф в сериале «Очень странные дела» Фото: Netflix

Эбон Мосс-Бакрак

Пока неизвестно, кого сыграет звезда сериала «Медведь». Возможно, Рида Ричардса.

Эбон Мосс-Бакрак в «Медведе»

Существо

Как отмечает журналист, Marvel ищет актёра на роль «толстого белого мужика».

Существо в комиксах Фото: Marvel

***

«Фантастическая четвёрка» должна выйти в начале 2025 года, однако, учитывая забастовку актёров и сценаристов, премьеру могут отложить.