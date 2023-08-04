iPhone 15 покажут 13 сентября — СМИ
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По информации источников издания 9to5Mac, операторы мобильной связи просят сотрудников не брать выходные 13 сентября из-за крупного анонса смартфона. Вероятно, в этот день Apple анонсирует iPhone 15, поскольку именно в этом месяце компания устраивает свои презентации.
В то время как большинство презентаций Apple происходили во вторник, прошлогодний ивент состоялся 7 сентября, то есть в среду. Поскольку 13 сентября тоже будет среда, возможно, именно эту дату Apple выберет для проведения своего мероприятия.
Издание 9to5Mac ожидает, что предварительные заказы iPhone 15 стартуют 15 сентября, а официальный запуск состоится через неделю, 22 сентября.
Сколько будут стоит новенькие iPhone 15, неизвестно, но Apple может поднять цену устройств.
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