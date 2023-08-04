У «Невероятного Халка» с Эдвардом Нортоном могло быть продолжение

Режиссёр «Невероятного Халка» Луи Летерье в интервью ComicBook рассказал, что Marvel Studios всерьёз обдумывала выпустить продолжение картины. Готовился полноценный сиквел, подчеркнул постановщик.

По словам Летерье, в ленте могли представить различных Халков, а не только знакомого, зелёного.

Да, это было похоже на целое продолжение. Там было что–то вроде Халков серого и красного цветов. Мы планировали много чего интересного.

Режиссёр отметил, что Халк очень сложный персонаж, поэтому над персонажем нужно тщательно работать. Версия героя из киновселенной Marvel сильно отличается от того, что показал Летерье. Его Халк был яростным и не думал о бое, тогда как нынешний персонаж совмещает в себе ум и силу, подчеркнул режиссёр.