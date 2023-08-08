Atomic Heart подешевела в турецком PS Store через неделю после увеличения цены
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В конце июля в турецком PlayStation Store подорожали сотни игр, включая Atomic Heart. Экшен от студии Mundfish подорожал заметнее многих других проектов, а его стандартное издание оказалось дороже золотого и премиального.
Спустя неделю авторы подкорректировали ценник Atomic Heart в турецком PS Store. Базовое издание игры и дополнение «Инстинкт истребления» подешевели почти в два раза, а остальные издания чуть подорожали.
Стоимость Atomic Heart в турецком PS Store
- Базовое издание — 1299 лир (вместо 2199 лир)
- Золотое издание — 1799 лир (вместо 1729 лир)
- Премиальное издание — 1999 лир (вместо 1931 лиры)
- Дополнение «Инстинкт истребления» — 179 лир (вместо 329 лир)
- Сезонный пропуск — 719 лир (вместо 1249 лир)
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