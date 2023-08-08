Atomic Heart подешевела в турецком PS Store через неделю после увеличения цены

В конце июля в турецком PlayStation Store подорожали сотни игр, включая Atomic Heart. Экшен от студии Mundfish подорожал заметнее многих других проектов, а его стандартное издание оказалось дороже золотого и премиального.

Спустя неделю авторы подкорректировали ценник Atomic Heart в турецком PS Store. Базовое издание игры и дополнение «Инстинкт истребления» подешевели почти в два раза, а остальные издания чуть подорожали.

Стоимость Atomic Heart в турецком PS Store