В Street Fighter 6 добавили Черепашек-ниндзя — на весь контент уйдёт около $ 100

8 августа в Street Fighter 6 добавили Черепашек-ниндзя. К сожалению, в файтинг заглянули не сами Черепашки, а косметические предметы в стиле знаменитой четвёрки. Речь идёт в том числе о специальных костюмах, выполненных в дизайне Леонардо, Рафаэля, Донателло и Микеланджело.
После выхода апдейта игроки сразу же раскритиковали Capcom за высокую цену на скины. Как посчитали в издании VGC, чтобы открыть весь контент по «Черепашкам-ниндзя», пользователям необходимо купить внутриигровую валюту на общую сумму в $ 100 (около 9700 рублей). Таким образом, один только набор с культовыми персонажами обойдётся игрокам почти в два раза дороже самой Street Fighter 6.
Игроки и журналисты привели в пример другую коллаборацию Черепашек-ниндзя — с Injustice 2. В файтинге от создателей Mortal Kombat стоимость набора со всей четвёркой составляла всего $ 20.
- 9 августа 2023
-
12:53
-
12:22
-
11:53
-
11:22
-
10:51
-
10:22
-
09:53
-
09:24
-
08:51
-
08:23
-
03:19
- 8 августа 2023
-
21:08
-
20:43
-
20:20
-
19:59
-
19:39
-
19:08
-
18:36
-
18:09
-
17:40
-
17:04
-
16:39
-
16:11
-
15:45
-
15:23
-
14:54
-
14:47
-
14:20
-
13:51
-
13:18
-
12:52
-
12:21
-
11:52
-
11:20
-
10:57