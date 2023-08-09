В Street Fighter 6 добавили Черепашек-ниндзя — на весь контент уйдёт около $ 100

8 августа в Street Fighter 6 добавили Черепашек-ниндзя. К сожалению, в файтинг заглянули не сами Черепашки, а косметические предметы в стиле знаменитой четвёрки. Речь идёт в том числе о специальных костюмах, выполненных в дизайне Леонардо, Рафаэля, Донателло и Микеланджело.

После выхода апдейта игроки сразу же раскритиковали Capcom за высокую цену на скины. Как посчитали в издании VGC, чтобы открыть весь контент по «Черепашкам-ниндзя», пользователям необходимо купить внутриигровую валюту на общую сумму в $ 100 (около 9700 рублей). Таким образом, один только набор с культовыми персонажами обойдётся игрокам почти в два раза дороже самой Street Fighter 6.

Игроки и журналисты привели в пример другую коллаборацию Черепашек-ниндзя — с Injustice 2. В файтинге от создателей Mortal Kombat стоимость набора со всей четвёркой составляла всего $ 20.