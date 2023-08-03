«Черепашки-ниндзя» вернулись: новый мультфильм сделали по лекалам «Паутины вселенных»

3 августа в мировой прокат вышли «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов». Это мультфильм, где авторы осовременили легендарных персонажей и удивили визуалом. На Rotten Tomatoes у новинки 95% свежести от зрителей и критиков — это, если что, очень много. Давайте разбираться, чем же так хорош мультфильм?

Где смотреть «Черепашек-ниндзя: Погром мутантов»?

В России мультфильм не показывают. Похоже, неофициальные показы начнутся только после цифрового релиза через пару месяцев. В остальном мире новинку уже показывают, в том числе в Казахстане.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Paramount.

Детский мультик с глубокой мыслью

Если смотрели легендарный мультсериал из 90-х, помните Бакстера Стокмана. Это гениальный учёный, который превратился в муху и творил злодейства. В «Погроме мутантов» образ изменили: персонаж придумал мутаген, использовал его на мухе и погиб от рук злой корпорации.

В момент трагедии мутаген пролился в канализацию и породил множество мутантов, включая черепах и учителя Сплинтера. Вот только наши герои жили под землёй и всего боялись, а муха Суперфлай собирала армию мутантов и думала о мести.

Новые черепахи Фото: Paramount

Сердцем мультфильма стала тема принятия. По сюжету Сплинтер и Суперфлай выбирались из берлоги и показывались людям, но получали только пинки и гневные выкрики. После такого опыта крыса замкнулась и не пускала черепах во внешний мир, а муха разгневалась на человечество.

Однако черепахи повстречали добрую Эйприл и нашли новый путь. Если они сделают что-то геройское, все наверняка их полюбят. Именно поэтому герои берутся за поиски Суперфлая.

Сюжет простой — это не «Паутина вселенных», но следить за ним интересно. Всё же авторы талантливо доносят очевидную, но такую неподъёмную истину:

Когда встретишь кого-то, не похожего на себя, не смотри на различия — ищи то, что вас объединяет.

Мысль подают красиво. К примеру, герои половину фильма мечтают о выходе в свет, новых друзьях и нормальной жизни. С какой же тоской они смотрят на веселящихся школьников! А затем черепахи встречают банду Суперфлая и на мгновения обретают счастье!

Злодей кажется непобедимым Фото: Paramount

Забудьте о старых черепашках

Образы новых черепах осовременили. Теперь они фанатеют по «Мстителям», учатся вождению в Forza Horizon, танцуют тверк и записывают пафосные видео с тренировок. В них нет и капли серьёзности: даже Раф много шутит и смеётся.

Прежними остались только роли.

Лео по-прежнему лидер, почитающий правила и порядки.

Раф — сорвиголова, бездумно несущийся в драку.

Дон — специалист по гаджетам.

Микки — основной источник юмора.

Дальше этих штампов уникальность черепах не раскрывают.

Герои постоянно подкалывают друг друга Фото: Paramount

Ещё сильнее изменилась Эйприл. Теперь она неказистая девочка-изгой: в ней не осталось былой харизмы, а свой звёздный час она откровенно проваливает.

Чего только стоит предыстория: однажды Эйприл вела школьную передачу, но во время эфира её стошнило. С тех пор все смеются над героиней, а поимка злодея — её шанс покончить с буллингом. В лучшем случае всё это неинтересно и клишированно, в худшем — просто противно.

Черепахи и Эйприл Фото: Paramount

Также в мультике появились другие культовые герои. К примеру, Бибоп и Рокстеди теперь состоят в банде Суперфлая. К слову, в оригинале они говорят голосами Джона Сины и Сета Рогена — и это не единственные звёзды на озвучке.

В мультике изобретательный экшен и красивая картинка

Для «Погрома мутантов» выбрали необычный визуальный стиль, напоминающий смесь пластилина и красок. Местами результат грубый, а детализация не впечатляет. Зато благодаря эффектам, ярким цветам и чувству стиля на экран смотришь с восторгом.

Добавьте к этому запоминающийся экшен. Взять хотя бы эпизод, где авторы показывают пять сражений одновременно. Черепахи прорываются через помещение и красиво лупят негодяев, а фон, костюмы и обстановка постоянно меняются. Выглядит круто!

Менее значительные эпизоды тоже цепляют. Благодаря музыке на фоне и монтажу следить интересно даже за банальной кражей еды из магазина.

Боевая поза из 90-х Фото: Paramount

«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»: стоит смотреть?

Новых «Черепашек» не назвать выдающимся мультиком. Неуместных шуток много, образы черепах раскрыты поверхностно, Эйприл ужасна. Но смотреть «Погром мутантов» всё равно весело! Секрет в необычной картинке, отличном экшене и лёгкой атмосфере. Поэтому вы вряд ли пожалеете о просмотре.

Понравилось

Красивая картинка

Эффектные драки

Мультфильм доносит правильные мысли.

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