Игроки начали скупать Call of Duty: Black Ops 2 и оригинальную Modern Warfare 2

Продажи двух старых игр серии Call of Duty в июле резко выросли — так, Black Ops 2 и Modern Warfare 2 2009 года выпуска вошли в топ-5 продаж в Великобритании, обогнав Diablo 4 и Hogwarts Legacy.

Журналисты связывают это с недавними исправлениями матчмейкинга в шутерах Activision. Кроме того, обе игры стали продаваться со скидкой, что также привлекло геймеров.

Любопытно, что оригинальная Call of Duty: Modern Warfare 2 обогнала в чартах новую версию, релиз которой состоялся в прошлом году.

Топ-10 игр по продажам в июле:

1. FIFA 23

2. GTA V

3. Red Dead Redemption 2

4. Call of Duty: Black Ops 2

5. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)

6. Hogwarts Legacy

7. F1 23

8. Minecraft

9. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)

10. Diablo 4

Ранее стало известно, что цена Call of Duty: Modern Warfare 3 составит $ 70. Шутер выйдет 10 ноября на ПК и консолях.