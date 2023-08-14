Игроки начали скупать Call of Duty: Black Ops 2 и оригинальную Modern Warfare 2
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Продажи двух старых игр серии Call of Duty в июле резко выросли — так, Black Ops 2 и Modern Warfare 2 2009 года выпуска вошли в топ-5 продаж в Великобритании, обогнав Diablo 4 и Hogwarts Legacy.
Журналисты связывают это с недавними исправлениями матчмейкинга в шутерах Activision. Кроме того, обе игры стали продаваться со скидкой, что также привлекло геймеров.
Любопытно, что оригинальная Call of Duty: Modern Warfare 2 обогнала в чартах новую версию, релиз которой состоялся в прошлом году.
Топ-10 игр по продажам в июле:
- 1. FIFA 23
- 2. GTA V
- 3. Red Dead Redemption 2
- 4. Call of Duty: Black Ops 2
- 5. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)
- 6. Hogwarts Legacy
- 7. F1 23
- 8. Minecraft
- 9. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)
- 10. Diablo 4
Ранее стало известно, что цена Call of Duty: Modern Warfare 3 составит $ 70. Шутер выйдет 10 ноября на ПК и консолях.
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