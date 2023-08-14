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Игроки начали скупать Call of Duty: Black Ops 2 и оригинальную Modern Warfare 2

Игроки начали скупать Call of Duty: Black Ops 2 и оригинальную Modern Warfare 2
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Продажи двух старых игр серии Call of Duty в июле резко выросли — так, Black Ops 2 и Modern Warfare 2 2009 года выпуска вошли в топ-5 продаж в Великобритании, обогнав Diablo 4 и Hogwarts Legacy.

Журналисты связывают это с недавними исправлениями матчмейкинга в шутерах Activision. Кроме того, обе игры стали продаваться со скидкой, что также привлекло геймеров.

Любопытно, что оригинальная Call of Duty: Modern Warfare 2 обогнала в чартах новую версию, релиз которой состоялся в прошлом году.

Топ-10 игр по продажам в июле:

  • 1. FIFA 23
  • 2. GTA V
  • 3. Red Dead Redemption 2
  • 4. Call of Duty: Black Ops 2
  • 5. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)
  • 6. Hogwarts Legacy
  • 7. F1 23
  • 8. Minecraft
  • 9. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)
  • 10. Diablo 4

Ранее стало известно, что цена Call of Duty: Modern Warfare 3 составит $ 70. Шутер выйдет 10 ноября на ПК и консолях.

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