Цена Modern Warfare 3 составит $ 70 — скидок владельцам прошлых Call of Duty не будет

Как сообщает администрация CharlieIntel, грядущая Call of Duty: Modern Warfare 3 будет игрой с ценником в $ 70. Об этом крупнейшему порталу по франшизе сообщили представители Activision, уточнив, что скидок владельцам Modern Warfare 2 предоставлено не будет.

Пользователи расценивали будущую MW3 как аддон к MW2 после того, как нашли обозначение «дополнение» в базе данных Steam и PSN. Кроме того, инсайдеры сообщали, что шутер изначально должен был стать обычным DLC для Modern Warfare 2, однако издательство решило не нарушать ежегодный цикл по выпуску номерных частей Call of Duty.

В Activision также объяснили, что та самая пометка «дополнение» связана с тем, что все будущие части серии будут запускаться из единого лаунчера. С технической точки зрения это делает новые игры по франшизе дополнениями для программы запуска.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября на ПК и консолях. Первые подробности об игре расскажут уже 17 августа.