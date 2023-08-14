Марина Кравец из Comedy Club сыграет в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»

Резидент Comedy Club Марина Кравец рассказала о роли, которую исполнит в российской адаптации романтического сериала «Постучись в мою дверь».

Телеведущая сыграет избалованную певицу Лану, для которой будет готовить дом главный герой Сергей (в оригинале Серкан Болкат) и его компания.

Она такая строптивая звезда, которая демонстративно даёт понять, что многое ей не нравится, при этом не сильно считаясь с тем, что люди искренне старались сделать свою работу хорошо, потратив море усилий.

Кравец отметила, что попыталась добавить персонажу больше иронии — этим российская Лана будет отличаться от персонажа из оригинала.

Напомним, главные роли в отечественном варианте «Постучись в мою дверь» исполнят Никита Волков и Лиана Гриба. Съёмки стартовали в мае, а выпустить дебютные версии планируется до конца года — сериал покажут на ТНТ, а также в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER.