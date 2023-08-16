Новый вид змей назвали в честь Харрисона Форда
Поделиться
Учёные обнаружили в Андах ранее неизвестный науке вид змей. Пресмыкающихся решили назвать в честь звезды «Индианы Джонса» Харрисона Форда.
Так выглядит новый вид змей
Фото: THR
Теперь новый вид змей носит название Tacymenoides harrisonfordi. Актёр уже прокомментировал эту ситуацию.
Учёные почему-то постоянно называют в честь меня таких животных, которые пугают детей. Не понимаю этого. Я в свободное время крестиком вышиваю и пою колыбельные своим домашним цветам, чтобы им не было страшно по ночам.
Также Форд добавил, что в любом случае открытие ему льстит. По словам актёра, это ещё одно напоминание о том, как мало мы знаем о дикой природе и человеке.
Ранее в честь Харрисона Форда назвали вид муравьёв Pheidole harrisonfordi и пауков Calponia harrisonfordi.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 августа 2023
-
17:32
-
17:24
-
16:57
-
16:19
-
15:57
-
15:38
-
15:06
-
14:40
-
14:36
-
13:52
-
13:22
-
12:51
-
12:20
-
11:51
-
11:22
-
10:52
-
10:23
-
10:21
-
09:52
-
09:21
-
08:53
-
08:23
- 15 августа 2023
-
21:28
-
20:34
-
20:19
-
19:54
-
19:29
-
19:00
-
18:34
-
18:11
-
17:38
-
17:22
-
16:48
-
16:33
-
15:53
Партнерский контент