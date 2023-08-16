Новый вид змей назвали в честь Харрисона Форда

Учёные обнаружили в Андах ранее неизвестный науке вид змей. Пресмыкающихся решили назвать в честь звезды «Индианы Джонса» Харрисона Форда.

Так выглядит новый вид змей Фото: THR

Теперь новый вид змей носит название Tacymenoides harrisonfordi. Актёр уже прокомментировал эту ситуацию.

Учёные почему-то постоянно называют в честь меня таких животных, которые пугают детей. Не понимаю этого. Я в свободное время крестиком вышиваю и пою колыбельные своим домашним цветам, чтобы им не было страшно по ночам.

Также Форд добавил, что в любом случае открытие ему льстит. По словам актёра, это ещё одно напоминание о том, как мало мы знаем о дикой природе и человеке.

Ранее в честь Харрисона Форда назвали вид муравьёв Pheidole harrisonfordi и пауков Calponia harrisonfordi.