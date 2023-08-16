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«Барби» обошла «Тёмного рыцаря» и стала самым кассовым фильмом Warner Bros. в США

«Барби» обошла «Тёмного рыцаря» и стала самым кассовым фильмом Warner Bros. в США
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По итогам трёх недель проката фильм «Барби» собрал в США более $ 537,5 млн. Лента обошла «Тёмного рыцаря» и стала самым успешным релизом компании Warner Bros. в домашнем рынке.

Этот рекорд сложно переоценить: культовая картина о Бэтмене удерживала лидерство 15 лет подряд. Однако теперь лента сместилась на вторую строчку, а замыкает тройку «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды».

Самые кассовые фильмы Warner Bros. в США

  1. «Барби» (2023) — $ 537,5 млн
  2. «Тёмный Рыцарь» (2008) — $ 533,7 млн
  3. «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012) — $ 448 млн
  4. «Чудо-женщина» (2017) — $ 412 млн
  5. «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» (2011) — $ 381 млн
  6. «Бэтмен» (2022) — $ 369 млн
  7. «Снайпер» (2014) — $ 350 млн
  8. «Джокер» (2019) — $ 335,4 млн
  9. «Аквамен» (2018) — $ 335 млн
  10. «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016) — $ 330 млн
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