Симулятор хоккея NHL 24 выйдет 6 октября — первые детали

Авторы новой части хоккейного симулятора NHL 24 из Electronic Arts объявили, что игра выйдет 6 октября этого года. Помимо этого, разработчики опубликовали дебютный геймплейный трейлер и раскрыли первые подробности тайтла.
Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS NHL. Права на видео принадлежат EA.
Сначала команда рассказала, что в игре появится ряд новых механик. Одной из них станет Exhaust Engine, которая отслеживает выносливость спортсменов во время матча и вознаграждает за атаки на вражеские ворота.
Другая называется Goalie Fatigue — из-за неё вратаря теперь нужно беречь и давать время «отдышаться». Помимо этого, EA добавила возможность покупать косметические предметы напрямую в магазине, а не пытаться выбивать их из лутбоксов.
Одним из новых игровых режимов станет World of Chel, дающий доступ как к бесплатному, так и к премиальному боевому пропуску.
Выход NHL 24 состоится на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Между каждым поколением консолей заявлен кроссплей. Ещё EA подготовила издание X-Factor, за покупку которого геймерам дадут эксклюзивного игрока, набор HUT Power Up Icon Choice Pack, очки NHL и доступ к симулятору на три дня раньше релиза.
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