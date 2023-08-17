Утекли первые детали The Walking Dead: Destinies — игры по «Ходячим мертвецам»

Французское издание Dealabs поделилось первыми деталями The Walking Dead: Destinies — новой игры по вселенной «Ходячих мертвецов». По данным портала, сюжет проекта перескажет события первых четырёх сезонов одноимённого сериала от AMC, при этом игрок сможет каким-то образом влиять на историю.
The Walking Dead: Destinies — экшен от третьего лица, где главным героем выступит Рик Граймс, основной персонаж телесериала. Ожидается появление и других выживших, включая Дэрила, Шейна, Мишонн. Игрокам предстоит сражаться с зомби с помощью огнестрела и оружия ближнего боя, а немаловажной частью проекта станет сбор ресурсов.
The Walking Dead: Destinies должна поступить в продажу 14 ноября 2023 года на ПК и консолях, включая Nintendo Switch. Кто именно занимается разработкой игры, неизвестно.
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