Стивен Кинг продал права на свой рассказ студентке из Узбекистана за $ 1

Американский писатель Стивен Кинг продал права на свой рассказ «Человек, который не пожимал рук» студентке филиала ВГИКа в Узбекистане Гульнаре Ивановой за $ 1. После этого девушка сняла одноимённый фильм, который стал победителем на кинофестивале в Малайзии Nitiin International Film Festival в категории «Лучший триллер».
Иванова рассказала, что участвовала в программе Dollar Baby, в рамках которой Кинг представляет возможность начинающим кинодеятелям использовать сюжет его произведений. Картина рассказывает о проклятом человеке, который одним прикосновением может убивать всё живое, включая людей. Фильм станет доступен в открытом доступе после того, как «его можно будет показывать в люди».
Стивен Кинг уже давно известен тем, что продаёт права на экранизацию своих произведений всего за $ 1. Одним из редких исключений стала стоимость прав на «Тёмную башню», которые обошлись Sony Pictures в символичные для цикла $ 19.
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