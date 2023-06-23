Стивен Кинг продал права на свою цитату для игры Alan Wake всего за $ 1
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Давно известно, что сюжет и атмосфера оригинальной Alan Wake вдохновлены творчеством Стивена Кинга. Глава разработки мистического экшена Сэм Лейк недавно признался, что культовый писатель продал для игры свою вступительную цитату всего за $ 1.
Кошмары не подчиняются логике, в них мало веселья, не стоит пытаться их объяснить, это уничтожает поэзию страха.
Сама цитата не оригинальная. Она взята из статьи 2008 года, в которой рассказывается о том, что авторы современных хорроров разучились передавать настоящее чувство страха.
Лэйк отметил, что он мечтал «открыть» повествование Alan Wake именно высказыванием Стивена Кинга. И легендарный мастер ужасов и саспенса поддержал Сэма и студию Remedy.
Создавая оригинальную Alan Wake, я отчаянно хотел, чтобы игра началась с цитаты Стивена Кинга. Насколько я понимаю, он хотел получить $ 1 за права на её использование. Это очень великодушно.
Alan Wake 2 выходит на ПК и консолях 17 октября. В игре будет масса отсылок на творчество Кинга.
Сэм Лейк настолько уверен в сиквеле Alan Wake, что не боится конкуренции с другими AAA-проектами:
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