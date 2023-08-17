Журналисты издания One Take News сообщили в своём «твиттере», что первый трейлер «Мятежной луны» Зака Снайдера выйдет 22 августа. Публикацию сопроводили фотографией с монтажом самого ролика.

Фото: Twitter

Также недавно постановщик рассказал, что изначально задумывал научно-фантастическую ленту как часть некой вселенной и продюсеры Netflix поддержали его в этом плане. Сейчас Зак Снайдер уже обсуждает и другие идеи по вселенной, включая создание сериала.

Сюжет «Мятежной луны» расскажет о мирной колонии, которой угрожает тиран Балисариус. Против него герои будут объединяться, чтобы защитить родной дом. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Энтони Хопкинс, Джимон Хонсу и другие.

Премьера картины состоится 22 декабря в сервисе Netflix.