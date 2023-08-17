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The International 2023: Китай. День 2
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04:00 Мск
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Okko бесплатно покажет региональные квалификации к The International 2023 по Dota 2

Okko бесплатно покажет региональные квалификации к The International 2023 по Dota 2
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Онлайн-кинотеатр Okko покажет в России все матчи квалификаций на The International 2023 — главного турнира года по Dota 2.

Отборочные турниры пройдут с 17 по 31 августа в шести регионах — Западная Европа, Восточная Европа (страны постсоветского пространства), Китай, Юго-Восточная Азия, Северная и Южная Америка.

Зарегистрированные пользователи Okko смогут бесплатно посмотреть прямые трансляции всех матчей, а также получат доступ к записям игр и подборкам лучших моментов. На выбор доступны две аудиодорожки: с комментариями студии FISSURE и оригинальный звук из Dota 2.

Все трансляции и видео можно найти в разделе Киберспорт на Okko. В данный момент квалификации проходят в двух регионах — участников The International 2023 определяют китайские и американские команды.

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