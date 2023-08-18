Вышел трейлер «Иди ко мне, детка» — романтической комедии с Энн Хэтэуэй

Независимая кинокомпания Vertical представила первый трейлер «Иди ко мне, детка» — романтической комедии со звездой «Игры престолов» Питером Динклейджом. Картина выйдет в кинотеатрах России уже в октябре — точную дату сообщат ближе к премьере.

Видео доступно на YouTube-канале Vertical. Права на видео принадлежат Vertical.

«Иди ко мне, детка» расскажет о композиторе, который в поисках вдохновения знакомится с морячкой и изменяет с ней своей жене. Помимо Динклейджа в фильме также снялись Энн Хэтэуэй («Интерстеллар») и Мариса Томей («Человек-паук: Нет пути домой»).

Режиссёром романтической комедии выступила Ребекка Миллер, жена знаменитого актёра

Дэниэла Дэй-Льюиса. Ранее она сняла «Балладу о Джеке и Роуз» и «Частную жизнь Пиппы Ли».