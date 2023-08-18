Новый тизер и эпичный постер сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Телеканал AMC опубликовал новый тизер сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — продолжения культового шоу про зомби-апокалипсис, посвящённого герою Нормана Ридуса. В небольшом ролике авторы показали в том числе разрушенную Эйфелеву башню и сцену сражения с зомби.
Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат AMC.
Также создатели шоу выпустили эпичный постер сериала с подзаголовком «Надежда ещё не утеряна». На нём главный герой Дэрил путешествует по Франции, а на фоне — та самая разрушенная достопримечательность.
Фото: AMC
Сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» продолжит историю Дэрила Диксона после событий оригинальных «Ходячих мертвецов». Действие шоу развернётся во Франции: судя по трейлерам, главный герой заведёт себе новых друзей и найдёт новых врагов. Проект стартует уже 10 сентября — в первый сезон войдут всего шесть серий.
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