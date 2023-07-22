«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» продлили на второй сезон — и выпустили новый трейлер

Телеканал AMC представил новый трейлер шоу «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — спин-оффа популярного сериала, который расскажет подробнее о судьбе персонажа Нормана Ридуса.

В ходе предстоящего сериала Дэрил Диксон окажется в Париже. Помимо Ридуса, в съёмках приняли участие Клеменс Поэзи и Адам Нагайтис из оригинальных «Ходячих мертвецов».

Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат AMC.

Вместе с этим авторы объявили, что сериал уже решено продлить на второй сезон — хотя первый выйдет только 10 сентября.

Продолжение также получит спин-офф «Город мёртвых» о Нигане и Мэгги, премьера которого стала самой масштабной в истории AMC+, цифрового сервиса владельцев «Ходячих мертвецов».