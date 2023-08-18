Apple предупредила об опасности сна рядом с заряжающимся iPhone

Apple опубликовала предупреждение для пользователей iPhone. Компания настоятельно не рекомендует владельцам устройства спать рядом с заряжающимся смартфоном.

Производитель советует оставлять iPhone на зарядке только в хорошо проветриваемом помещении. Также во время зарядки не стоит класть гаджет под подушку, одеяло или своё тело, поскольку из-за этого он может перегреться и выйти из строя.

Сон рядом с устройством, подключённым к зарядному кабелю, может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травме, повреждению гаджета или имущества.

Помимо этого, технологический гигант настоятельно не рекомендует использовать зарядные устройства от сторонних производителей. По словам представителей Apple, такие товары могут не соответствовать стандартам безопасности компании.