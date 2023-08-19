Netflix показал постеры героев из экранизации «Ван-Пис»

Компания Netflix опубликовала индивидуальные постеры героев из экранизации «Ван-Пис». На них можно увидеть Манки Д. Луффи, Нами, Санджи, Усоппа и Ророноа Зоро.

Главные роли в экранизации One Piece исполнят Иньяки Годой, Макэню, Эмили Радд и Таз Скайлер. За производство отвечала в том числе студия Shueisha, выступающая издателем манги.

Сериал One Piece рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Монки Д. Луффи. Он ищет легендарное сокровище, известное как «Ван-Пис», чтобы стать королём пиратов. Оригинальное аниме начали транслировать в 1999 году и продолжают до сих пор — за 34 года вышло более 1000 эпизодов.

Все десять эпизодов шоу можно будет посмотреть уже 31 августа в сервисе Netflix.

Постеры

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix