Сын автора «Белоснежки» раскритиковал Disney за ремейки с современной повесткой

91-летний Дэвид Хейл Хэнд, сын режиссёра-аниматора Дэвида Додда Хэнда («Белоснежка и семь гномов», «Бэмби»), дал интервью изданию The Telegraph. В ходе разговора с журналистами он раскритиковал компанию Disney за её подход к созданию ремейков классических картин.
В качестве примера он привёл готовящийся фильм про Белоснежку, который выйдет в 2024 году. По мнению Дэвида, если кому-то сюжет оригинального мультфильма показался оскорбительным, то либо они неверно восприняли его, либо просто не смотрели.
По правде говоря, мне кажется оскорбительным то, что они сделали с некоторыми классическими картинами. В этом нет никакого уважения к работе Диснея и моего отца… Я уверен, что и он, и Уолт Дисней в гробу бы перевернулись.
Также сын аниматора обвинил современный Disney в неуважении как к собственной классике, так и к людям, ответственным за создание оригинальных анимационных лент. Дэвид добавил, что не стоит брать классику и пытаться переписать её по собственному образу и подобию.
Вместо этого он порекомендовал компании придумывать новых персонажей и сюжеты, а не пытаться осквернить замечательные старые ленты. Сам Дэвид работал в Disney дизайнером в 90-х.
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