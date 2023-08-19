Джеймс Ганн раскрыл детали возраста Супермена в новом фильме

В последние несколько месяцев Джеймс Ганн всё активнее делится новой информацией о фильме «Супермен: Наследие». Недавно один из пользователей соцсети Threads* спросил режиссёра, посвятят ли ленту молодой версии супергероя.
Постановщик ответил, что это не так, хотя в картине действительно покажут более ранний период жизни персонажа.
Фото: IGN
Главную роль в ленте сыграет Дэвид Коренсвет. Компанию ему составит 32-летняя актриса Рэйчел Броснахэн, которая исполнит роль его возлюбленной Лоис Лейн. Про других актёров, которые сыграют в ленте, неизвестно. Их наверняка объявят позже.
Фильм «Супермен: Наследие» станет первой картиной новой киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна. Премьера состоится в июле 2025 года, а съёмки, если не будет проблем из-за забастовки, начнутся в январе 2024 года.
— * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.
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