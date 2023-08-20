Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Китай. День 5
Начало прямой трансляции
06:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы «Трансформеров 7» составили $ 437 млн — это худший результат в серии

Сборы «Трансформеров 7» составили $ 437 млн — это худший результат в серии
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 августа, стало известно, что мировые сборы «Трансформеры: Восхождение Звероботов» превысили $ 437 млн. Картина показала худший результат среди всех фильмов франшизы.

  • «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны» — $ 1,12 млрд
  • «Трансформеры 4: Эпоха истребления» — $ 1,1 млрд
  • «Трансформеры 2: Месть падших» — $ 836 млн
  • «Трансформеры 1» — $ 709 млн
  • «Трансформеры 6: Последний рыцарь» — $ 605 млн
  • «Бамблби» — $ 467 млн
  • «Трансформеры 7: Восхождение Звероботов» - $ 437 млн

События фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» развернутся в 1994 году — двое археологов вступят в конфликт с древней цивилизацией и столкнутся с трансформерами. Среди героев будут Оптимус Прайм, Бамблби и другие роботы.

11 июля картина вышла в ряде цифровых площадок, включая Prime Video.

Материалы по теме
Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» вышел в онлайне
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023