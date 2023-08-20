Сборы «Трансформеров 7» составили $ 437 млн — это худший результат в серии
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Сегодня, 20 августа, стало известно, что мировые сборы «Трансформеры: Восхождение Звероботов» превысили $ 437 млн. Картина показала худший результат среди всех фильмов франшизы.
- «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны» — $ 1,12 млрд
- «Трансформеры 4: Эпоха истребления» — $ 1,1 млрд
- «Трансформеры 2: Месть падших» — $ 836 млн
- «Трансформеры 1» — $ 709 млн
- «Трансформеры 6: Последний рыцарь» — $ 605 млн
- «Бамблби» — $ 467 млн
- «Трансформеры 7: Восхождение Звероботов» - $ 437 млн
События фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» развернутся в 1994 году — двое археологов вступят в конфликт с древней цивилизацией и столкнутся с трансформерами. Среди героев будут Оптимус Прайм, Бамблби и другие роботы.
11 июля картина вышла в ряде цифровых площадок, включая Prime Video.
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