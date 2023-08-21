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«Одни только разговоры»: блогер Логан Пол ушёл с сеанса «Оппенгеймера», не досмотрев фильм

«Одни только разговоры»: блогер Логан Пол ушёл с сеанса «Оппенгеймера», не досмотрев фильм
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«Оппенгеймер» — новый фильм Кристофера Нолана, который показывает отличные результаты: лента уже собрала более $ 700 млн, а также получила массу хвалебных слов от критиков и зрителей. Но не все остались довольны лентой.

Одним из тех, кто ушёл с сеанса ленты, даже не досмотрев её, стал известный американский блогер Логан Пол. По его словам, картина показалась ему скучной, поскольку в ней очень много разговоров.

Я ушел с «Оппенгеймера». Я не знал, что они пытались показать. Все просто разговаривали. В фильме просто полтора часа разговоров, одни разговоры. Будто ничего и не происходило.

Такое непопулярное мнение аудитория восприняла критично и стала говорить, что Пол просто «глупый блогер», который не понял суть ленты.

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