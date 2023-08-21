Вышел ролик с краткой историей Локи из киновселенной Marvel

Marvel Studios на своём канале выпустила специальный ролик, посвящённый Локи из киновселенной Marvel. В видео кратко рассказывается история персонажа, который когда-то был злодеем, однако потом изменился.
Локи появился впервые в фильме «Тор» 2011 года, а затем заглянул во «Мстителей» 2012 года и стал главным противником команды героев. Затем персонаж занял центральную роль и периодически появлялся в других проектах киновселенной Marvel.
Потом герой и вовсе удостоился отдельного сериала, который получил название «Локи». Его второй сезон выйдет на Disney+ уже 6 октября.
Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel.
Во всех проектах Локи сыграл британский актёр Том Хиддлстон, который готов играть персонажа ещё долго.
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