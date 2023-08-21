Вторая часть «Мятежной луны» Зака Снайдера выйдет в апреле 2024 года
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В Сети появилась информация о том, что вторая часть «Мятежной луны» Зака Снайдера выйдет уже в апреле 2024 года. Разрыв между частями составит всего четыре месяца.
Также стали известны и официальные названия обеих частей франшизы.
- Rebel Moon Part 1: A Child of Fire («Мятежная луна. Часть 1: Дитя огня»)
- Rebel Moon Part 2: The Scargiver («Мятежная луна. Часть 2: Дарующий шрамы»)
Сюжет «Мятежной луны» расскажет о борьбе мирной колонии на окраине вселенной с безжалостным тираном Балисариусом. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Рэй Фишер, Джимон Хонсу и многие другие. Вторая часть, «Дарующий шрамы», продолжит события первого фильма, но, о чём она конкретно расскажет, неизвестно.
Фильм «Мятежная луна» выйдет 22 декабря на Netflix.
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