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Вторая часть «Мятежной луны» Зака Снайдера выйдет в апреле 2024 года

Вторая часть «Мятежной луны» Зака Снайдера выйдет в апреле 2024 года
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В Сети появилась информация о том, что вторая часть «Мятежной луны» Зака Снайдера выйдет уже в апреле 2024 года. Разрыв между частями составит всего четыре месяца.

Также стали известны и официальные названия обеих частей франшизы.

  • Rebel Moon Part 1: A Child of Fire («Мятежная луна. Часть 1: Дитя огня»)
  • Rebel Moon Part 2: The Scargiver («Мятежная луна. Часть 2: Дарующий шрамы»)

Сюжет «Мятежной луны» расскажет о борьбе мирной колонии на окраине вселенной с безжалостным тираном Балисариусом. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Рэй Фишер, Джимон Хонсу и многие другие. Вторая часть, «Дарующий шрамы», продолжит события первого фильма, но, о чём она конкретно расскажет, неизвестно.

Фильм «Мятежная луна» выйдет 22 декабря на Netflix.

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