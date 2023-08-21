Overwatch 2 стала худшей игрой в Steam, но в Blizzard настроены позитивно
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В начале августа Overwatch 2 вышла в Steam, а потом быстро получила звание худшего проекта в истории площадки. Геймеры буквально утопили шутер в негативных отзывах, однако это не очень смущает геймдиректора Аарона Келлера.
Он подчеркнул, что повернуть время вспять невозможно, но команда намерена со временем улучшать Overwatch 2. В целом Келлер настроен на позитив и надеется, что аудитория настроена так же.
Мы слышали от многих наших игроков, что игра находится в лучшем состоянии, в котором когда-либо была, и многие сказали нам, что, похоже, мы действительно прислушиваемся к их отзывам. Они рассказали, что новый сезон — кульминация этого.
Overwatch 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Сейчас в игре идёт шестой сезон.
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