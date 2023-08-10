В Steam вышла Overwatch 2 — как скачать игру в России
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Сегодня, 10 августа, в Steam состоялся релиз командного шутера Overwatch 2. К сожалению, геймеры из России скачать игру не могут, однако находчивые пользователи уже нашли способ обойти это ограничение.
Обратите внимание: чтобы играть в Overwatch 2 через Steam, необходимо связать аккаунт с Battle.net. Для этого в программе от Blizzard нужно перейти в настройки учётной записи, выбрать вкладку «Подключения» и войти в свой аккаунт Steam.
Система учитывает IP игрока, поэтому вам потребуются VPN и любой браузер. Пошаговая инструкция:
- Закрыть приложение Steam на ПК и выйти из учётной записи в браузере.
- Включить подходящий VPN (нужно именно приложение, плагин для браузера не подойдёт).
- Открыть страницу Overwatch 2 в Steam через браузер.
- Нажать на кнопку «Играть», выбрать опцию «Да, у меня есть Steam» и дождаться запуска приложения Steam.
- Теперь игра есть на вашем аккаунте Steam, и можно начинать загрузку.
Помимо этого, сегодня в игре стартовал шестой сезон под названием Invasion.
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