Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Северная Америка. День 5
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Экс-сотрудник Blizzard раскритиковал главное меню Starfield, журналист назвал его клоуном

Экс-сотрудник Blizzard раскритиковал главное меню Starfield, журналист назвал его клоуном
Аудио-версия:
Комментарии

На днях в Сеть попало главное меню Starfield. В нём нет чего-то примечательного — это простое минималистичное меню в духе всех игр Bethesda. Несмотря на этот факт, бывший разработчик из Blizzard Марк Керн, похоже, ожидал чего-то сверхъестественного.

Он открыто раскритиковал меню и заявил, что у команды либо был жёсткий дедлайн, либо ей просто было всё равно.

Стартовый экран игры может многое рассказать о том, как торопилась команда и как гордилась своей работой. Стартовый экран Starfield показывает либо желание команды успеть сдать игру вовремя, либо полное безразличие разработчиков.

В ответ на эти слова многие геймеры и разработчики игр раскритиковали Керна и заявили, что делать вывод об игре на основе меню глупо. К тому же у многих известных тайтлов меню самое обычное. Игровой журналист Джез Корден, например, назвал Керна клоуном.

Фото: Twitter

Свой комментарий оставил даже глава издательского подразделения Bethesda Пит Хайнс. Он усомнился в профессионализме Керна.

Это было нашим меню в течение многих лет и было одним из первых, что мы сделали. Когда у тебя своё мнение — это одно. Но ставить под сомнение работу других разработчиков крайне непрофессионально.

Релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК и Xbox Series, а обладатели премиального издания получат доступ к игре уже 1 сентября.

Главное меню Starfield

Фото: Bethesda

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023