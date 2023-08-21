Экс-сотрудник Blizzard раскритиковал главное меню Starfield, журналист назвал его клоуном

На днях в Сеть попало главное меню Starfield. В нём нет чего-то примечательного — это простое минималистичное меню в духе всех игр Bethesda. Несмотря на этот факт, бывший разработчик из Blizzard Марк Керн, похоже, ожидал чего-то сверхъестественного.

Он открыто раскритиковал меню и заявил, что у команды либо был жёсткий дедлайн, либо ей просто было всё равно.

Стартовый экран игры может многое рассказать о том, как торопилась команда и как гордилась своей работой. Стартовый экран Starfield показывает либо желание команды успеть сдать игру вовремя, либо полное безразличие разработчиков.

В ответ на эти слова многие геймеры и разработчики игр раскритиковали Керна и заявили, что делать вывод об игре на основе меню глупо. К тому же у многих известных тайтлов меню самое обычное. Игровой журналист Джез Корден, например, назвал Керна клоуном.

Фото: Twitter

Свой комментарий оставил даже глава издательского подразделения Bethesda Пит Хайнс. Он усомнился в профессионализме Керна.

Это было нашим меню в течение многих лет и было одним из первых, что мы сделали. Когда у тебя своё мнение — это одно. Но ставить под сомнение работу других разработчиков крайне непрофессионально.

Релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК и Xbox Series, а обладатели премиального издания получат доступ к игре уже 1 сентября.

Главное меню Starfield